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Kabine toplanıyor: Masadaki başlıklar belirlendi

Kabine toplanıyor: Masadaki başlıklar belirlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısı saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

Dış gelişmeler Kabine'nin gündeminde
Rusya - Ukrayna arasında son durum mercek altına alınacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde. İsrail, Filistin ve Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.

ABD ile ilişkiler

Toplantının masaya yatıracağı önemli bir diğer başlık ise ABD ile olan ilişkiler.

Kabine, ocak ayında göreve başlaması beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritasına dair değerlendirmelerde de bulanacak.

Toplantıda ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunması bekleniyor.

Ekonomi masaya yatırılacak
Ekonomi başlığı altında ise enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitap etmesi de bekleniyor.

Terörle mücadele
Kabine'nin en önemli gündem başlıklarından biri terörle mücadele başlığında ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Irak sınırındaki kilidin kapatılması için operasyonlar sürerken kabine, bölgenin tamamen terörden arındırılmasına dönük çabalar için değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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