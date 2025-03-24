Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? İşte 24 Mart 2025 Kabine Toplantısı gündemi konuları

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı, 24 Mart 2025 tarihli son dakika kararları ve gündem maddeleriyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında devam eden soruşturma süreci, terörle mücadele operasyonları ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak ve hangi konular gündeme gelecek? İşte, 24 Mart 2025 Kabine Toplantısı’nın detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bakanların katılımıyla düzenlenen ve her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın sonuncusu 10 Mart'ta yapılmıştı. Şimdi ise yeni Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Bugün gerçekleşecek toplantıda önemli ve kritik gündem maddeleri ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Bugünkü toplantıda hangi konular gündeme gelecek? İşte 24 Mart 2025 tarihli Kabine toplantısının detayları... KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı 24 Mart Pazartesi bugün saat 15:00'te başlayacak. KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki süreç ele alınacak. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak. 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması da masada yer alacak konu başlıkları arasında yer alıyor. SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK Toplantıda, Suriye konusunun detaylı bir şekilde tartışılması bekleniyor. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın duyurduğu geçici anayasa, Türkiye'nin Şam'a gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretin etkileri ve ABD'den gelen son mesajlar masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak. KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısı sonuçlarının saat 18:00 sularında tamamlanan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Millete Sesleniş konuşmasında duyurulması bekleniyor. Kaynak: Haber Merkezi

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