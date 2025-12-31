Kar tatili olan iller 31 Aralık 2025: Okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yılın son günlerinde eğitim öğretime kar engeli getiriyor. 31 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji’den gelen “yoğun kar“ ve “buzlanma“ uyarılarının ardından, veliler ve öğrenciler “Okullar tatil mi?“ sorusuna kilitlendi. Yılbaşı tatili öncesi bazı illerde valiliklerden peş peşe tatil haberleri gelmeye başladı. Peki, bugün okullar tatil mi? İstanbul’da okullara kar tatili var mı? İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü kar tatili olan iller listesi.

Yoğun kar yağışının tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak olması nedeniyle "Okullar tatil mi?" Sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava raporunun ardından, tüm ülke geneline kar yağışı uyarıları yapıldı. Yoğun kar yağışından etkilenen illerin valiliklerinden ise kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki, okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.

Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi.

İşte 31 Aralık tarihli kar tatili olan iller;

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışının eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını bildirdi.

Vali Gül, kar yağışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.”

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle bugün ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çeber, "Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve bölge için önümüzdeki 2 gün yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kentte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

SİİRT

Siirt Valiliği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Siirt Valiliği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesinde de merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiği, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin paylaşımında, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bu kapsamda idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME ARA

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

Yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

AKSARAY

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır.”

ADIYAMAN

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

VAN

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kent genelindeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

AĞRI

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Mustafa Koç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle öğrencilerin güvenliği için eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Öğrencilerin bir günlük molayı iyi değerlendirmelerini isteyen Koç, "Biraz dinlenin, karın tadını güvenli bir şekilde çıkarın, ama özellikle bir kitabın sayfalarını aralamayı ihmal etmeyin. Kitaplar, her zaman en güzel yol arkadaşınızdır. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli bir tatil ve verimli okumalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

BİNGÖL

Valilikten yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ARTVİN

Artvin Merkez ile bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda bazı köy yollarının kapalı olması, don ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada Artvin Merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde, 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

KARAMAN

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak gece yarısı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı ve özellikle buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİLECİK

Bilecik'te de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi.

Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.”

ÇANKIRI

Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi.

Çankırı Valiliği sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KONYA

Taşkent Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullarda 31 Aralık 2025 Çarşamba (bugün) günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

