Kars’ta yarın okullar tatil mi? 10 Şubat 2025 Pazartesi Kars’ta kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?
Kars’ta kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.
Kars'ta Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Kars'ta kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Soğuk havalar ve kar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, resmi açıklamaların yapılmasını bekliyor.
Kars'ta Yarın Okullar Tatil Mi?
Kars'ta hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Kar yağışının etkisiyle, birçok şehirde tatil durumu gündeme gelirken, Kars'taki vatandaşlar da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, Kars'ta okullar tatil mi? İşte cevabı…
10 Şubat 2025 Pazartesi Kars'ta Kar Tatili Var Mı?
Kars'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak, Kars Valiliği'nden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi bir duyuru bulunmamaktadır.
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