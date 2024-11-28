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Kastamonu’da ev yandı: 1 kişi yaralandı! Kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor

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Kastamonu’da ev yandı: 1 kişi yaralandı! Kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'da ev yandı:1 yaralı, kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor

Yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

Kaynak: AA

  • #İtfaiye #Kastamonu #Yangın

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