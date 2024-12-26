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Kayıp balıkçılara ait teknenin fotoğrafı emniyetin sonar cihazında

Kayıp balıkçılara ait teknenin fotoğrafı emniyetin sonar cihazında
Samsun’da kayıp balıkçılara ait 8 metre derinlikte tespit edilen tekne, Samsun Emniyet Müdürlüğü’nün sonar cihazı ile fotoğraflandı.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış'tan (45) bir daha haber alınamadı. Kaybolan balıkçıları bulmak için Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Arama çalışmalarının 4'üncü gününde balıkçılara ait tekne 8 metre derinlikte tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne ait sonar cihazı, 6 metre uzunluğundaki tekneyi bularak fotoğrafladı.

Kaynak: İHA

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