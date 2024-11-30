Kayseri’de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybetti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında biri kadın 3 işçi hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi.
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangında İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi.
Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.
Ekiplerce söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.
Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Süreci yakından takip ediyoruz"
"Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz".
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