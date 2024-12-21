Kaza yapan araçlardan biri yine tramvay yoluna girdi; 1 yaralı
Samsun’da çarpışan 2 otomobilden 1’i takla atıp tramvay yoluna girerken, kazada 1 kişi yaralandı. Dün yaşanan kazada da bir otomobil yine tramvay yoluna girmiş, sürücü yaralamıştı.
Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu Marvan Hikmat Arrak (47) yönetimindeki 55 MA 2128 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken Fatih Şahin yönetimindeki 19 SU 770 plakalı otomobile çarpıp, takla atarak tramvay yoluna savruldu.
Kazada otomobil sürücüsü Arrak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Arrak'ı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tramvay hattı, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Öte yandan dün de meydana gelen kazada bir otomobilin tramvay hattına girmesi sonucu sürücü yaralanmıştı.
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