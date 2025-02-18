Kırıkkale’de yarın okullar tatil mi? Kırıkkale’de 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Kırıkkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun belli olması bekleniyor.

Kırıkkale'de Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Kırıkkale'de devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak hava koşullarına göre bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kırıkkale'de 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için Kırıkkale'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava şartlarını göz önünde bulundurarak resmi açıklamasını yapacak.

Kırıkkale'de Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz bir bilgi yok. Valilik açıklamasıyla durum netleşecek.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Henüz Kırıkkale Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarına bağlı olarak duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi