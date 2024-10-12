Konya Büyükşehir belediyesi çocuk meclisi bu dönemin ilk toplantısını yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu dönemki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 31 ilçeden çocuk temsilcilerin katılımıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Cengiz, başta Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamlar olmak üzere dünya genelinde yaşanan zulümlere dikkat çekerek, "İnsanların elinden en temel hak olan yaşama hakkı alınmaktadır. Bununla mücadele için düşmanlarımızın bir birim çalıştığı yerde bizim on birim çalışmamız lazımdır” diye konuştu.

Cengiz, ayrıca Çocuk Meclisi'nin önemli bir bölümünü oluşturan proje yarışmalarının çocukların bakış açısıyla Konya'ya güzel bir dokunuş sağladığını da sözlerine ekledi.





31 ilçeden temsilcisi bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin bu dönemki ilk toplantısında üyeler tarafından yeni dönem hakkında konuşmalar, yeni projeler ve gündem maddeleri ele alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, başarılı, girişimci ve proje geliştirebilme yeteneğine sahip 6. ve 7. sınıf öğrencilerden oluşuyor.

(Mustafa İlker Şen)