Konya’da 13 Ocak Salı günü okullar tatil mi? İşte Konya’da kar tatili olan ilçeler
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, eğitim öğretim faaliyetlerini de etkiledi. 13 Ocak Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İşte 13 Ocak Salı günü kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilen ilçeler...
Konya genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, şehir merkezi ile ilçeler arasında hava şartları açısından belirgin farklılıklar yaşandı. Sabah saatlerinde merkez ilçelerde kısa süreli karla karışık yağmur görülse de, yağış uzun sürmeden etkisini yitirdi. Öğle saatlerine doğru güneş zaman zaman kendini gösterirken, soğuk hava kent genelinde etkisini sürdürmeye devam etti.
Öğrenciler ve veliler, Konya'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası, eğitim-öğretime ara verilen ilçeler araştırılmaya başlandı. Alınan kararlar doğrultusunda Konya'da kar tatili ilan edilen ilçeler netleşti.
KONYA'NIN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Konya'nın Halkapınar, Yalıhüyük, Ahırlı ve Hadim ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 13 Ocak 2026 Salı günü tatil edildi.
