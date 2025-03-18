Konya’da Büyükbaş Hayvanlara Şap ve Brusella Aşısı Uygulanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, kampanya kapsamında, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlara şap hastalığına karşı aşı vuracak. Aşısız annelerden doğan yavrular ise 14 günlük yaştan itibaren aşı programına dahil edilecek.
Şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak, dişi büyükbaş hayvanlara brusella hastalığına karşı konjunktival brusella S19 aşısı uygulanıyor.
Yetkililer, sığır cinsi hayvanların iller arası sevklerinde İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınması gereken "Veteriner Sağlık Raporu”nun zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu raporun alınabilmesi için hayvanların, sevk tarihi itibariyle son 6 ay içinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış ve bu aşının üzerinden en az 21 gün geçmiş olması gerektiği belirtildi.
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