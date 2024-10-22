Konya’da yardım çağrısına giden polis sırtından bıçaklanmıştı! Zanlı tutuklandı
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine adresine gelen polisi bıçaklayan zanlı, tutuklandı.
Olayın ardından yaralı halde hastaneye kaldırılan Emre K. (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ
Yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta 13 Ekim'de, ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Topuz, sinir krizi geçiren kişinin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı.
Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.
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