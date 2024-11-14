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Konya dahil 73 ilde gerçekleşen Narkoçelik-48 operasyonlarında bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı!

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Konya dahil 73 ilde gerçekleşen Narkoçelik-48 operasyonlarında bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkoçelik-48” operasyonlarında; 4 Ton 887 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı operasyonlarda yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-48” operasyonlarında; 4 Ton 887 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.

Gelceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturcu kullamıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde "NARKOÇELİK-48” operasyonları düzenlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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