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Konya dahil 77 İlde “NARKOKAPAN-5’’ operasyonunda 1,2 Milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

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Konya dahil 77 İlde “NARKOKAPAN-5’’ operasyonunda 1,2 Milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen ’Narkokapan-5’ operasyonlarında 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda bin 713 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde gerçekleştirilen uyuşturucuya yönelik "NARKOKAPAN-5" operasyonlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

İki hafta süren operasyonlar kapsamında, 839 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Ayrıca, 1.713 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeği katılımıyla düzenlendi.

Zehir taciri 1.713 şüpheli yakalandı!

Katılımcı iller arasında Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Antalya gibi büyük şehirler yer aldı.

Operasyonlarda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap ve 7 kg esrar ele geçirirken, Hatay'da 97 kg uyuşturucu madde ve 38 bin hap yakalandı.

Erzurum, Van, Aksaray, Diyarbakır gibi illerde de önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini belirterek, "Yaptığımız her bir operasyon, gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutma mücadelesidir. Bu görevi seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı, operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #İçişleri Bakanlığı #Ali Yerlikaya #Uyuşturucu

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