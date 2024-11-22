Konya-Hatay kardeşliği perçinlendi! Başkan Altay’a fahri doktora unvanı

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 şehrimizde yıkıma neden olan depremin ilk saatlerinde Hatay'a ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyla seferberlik ilan ederek kentte önemli görevler üstlendi.

Hatay-Konya tek yürek oldu!

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin ardından Konya'dan yola çıkan ekipler Hatay'da arama-kurtarma, altyapı, mobil mutfak, su temini, lojistik, konteyner kent, gıda ve kıyafet desteği, yeni iş yerleri, haberleşme ve enerji gibi insani ihtiyaçlar konusunda canla başla çalıştı.

Başkan Altay'a fahri doktora unvanı

Konya'nın Hatay'ın inşası ve ihyası için yürüttüğü özverili çalışmalar kısa sürede tüm Türkiye'nin takdirini kazandı, örnek gösterildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi de kentte ve üniversitede yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı fahri doktora unvanına layık gördü.

Bu kapsamda Konya yine tek yürek Hatay'a gitti. Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda özel bir tören düzenlendi. Törene Konya'dan rektörler, belediye başkanları, milletvekilleri, Vali İbrahim Akın ve çok sayıda davetli katıldı.

2 şehir arasında gönül köprüsü kuruldu!

Törenin açılışında konuşan üniversite rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Hatay'ın yeniden inşasında canla başla çalışan Konya halkından ve Başkan Altay'dan övgüyle bahsetti.

Konya'nın göstermiş olduğu seferberlikten dolayı teşekkür eden kent yöneticileri de Konya ile Hatay arasında kurulan gönül köprüsüne vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından alınan fahri doktora kararı okundu.

Ardından cübbe giyildi ve senato kararıyla verilen Fahri Doktora Unvanı, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren tarafından Başkan Uğur İbrahim Altay'a takdim edildi.

Çalışmalar devam ediyor!

Başkan Uğur İbrahim Altay daha sonra beraberindeki ekiple birlikte depremde yıkılan ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yapımı üstlenilen Habib-i Neccar Cami'sindeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.