Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’ten ANMEG’e ziyaret: “Konya’nın huzuru için çalışıyoruz’’

Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Anadolu Medya Grup Vakfını Ziyaret etti.

Ziyarette Maksut Yüksek'i ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Mütevelliler Nurettin Bay, İlker Özkan, Kontv Haber Müdür İbrahim Arıcı ve Mir Ajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı ağırladı.

Emniyet olarak medya ile birlikte çoğu zeminde birlikte çalıştıklarını ifade eden Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, medyanın demokrasilerdeki önemine işaret etti.

Konya'da Emniyet Müdürü olarak birinci yılını doldurduğunu hatırlatan Maksut Yüksek, Konya gibi kadim bir şehirde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Konya basınına da teşekkür eden Yüksek, basının toplumu bilgilendirmede ve eğitilmesinde önemli bir görev üslendiğini söyleyerek yapılan yayınlar için Başkan Özer'e teşekkür etti.

Yüksek, Konya'da yapılan çalışmalara değindi. Özellikle uyuşturucuyla büyük bir mücadele verdiklerini Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birini yaparak arzı tamamen ortadan kaldırdıklarını belirtti. Yüksek çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşmaması ve bulaşanlarında rehabilitasyonu içinde çalıştıklarını ifade etti.

"Var gücümüzle çalışıyoruz”

Yüksek,"Asayiş olaylarında ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranlarında düşme olsa da her can bizim için kıymetlidir ve bizler önleme kapsamında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Genel anlamda değerlendirdiklerinde Konya'nın işlenen suçlar bakımından ülke ortalamasının gerisinde olduğunu belirten Yüksek, suçları aydınlatmada yüzde 98'in üzerinde bir başarı yakaladıklarını kaydetti. İl özelinde kurumlar arası işbirliğinde uyum içerisinde çalışmanın başarıya olumlu tesir yaptığını belirten Yüksek, Konya'da bu uyumun örnek gösterilecek düzeyde olduğunu söyledi.

ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'de Konya'da yapılan çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirterek Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'e ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Maksut Yüksek Başkan Ahmet Özer'e Ayyıldız plaket takdim etti.

Kaynak: Haber Merkezi