KOSKİ UYARIYOR | Arabalarınızı su tasarrufu için bu makinede yıkayın!

KOSKİ yaptığı paylaşımda su israfına değindi…Bir otomobilin yıkanmasında harcanan su miktarı 200 litreye kadar çıkarken otomatik yıkama makinelerinde bu miktar ortalama 70 litreye kadar düşüyor. Su israfının önüne geçmek için otomatik yıkama makinelerini tercih edin!

Su yaşamın vazgeçilmez bir kaynağıdır.

Günümüzde artan su tüketimi ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynakları hızla azalıyor.

Bu bağlamda suyun etkin kullanımı her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Araç yıkama işlemleri de bu konuda dikkat edilmesi gereken bir alan.

Otomatik yıkama makinelerinin avantajları nelerdir?

Otomatik yıkama makineleri hem zaman tasarrufu sağlamakta hem de su kullanımında önemli bir avantaj sunmaktadır.

Geleneksel yıkama yöntemlerine göre otomatik makineler daha az su kullanarak etkili bir temizlik sağlıyor.

Ortalama 200 litre su harcanan manuel yıkamalara kıyasla bu makineler yalnızca 70 litre su ile aynı başarıyı elde edebiliyor.

Su tasarrufu için otomatik yıkama makineleri tercih edin!

KOSKİ su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusunda çeşitli projeler yürütmektedir.

Bu bağlamda otomatik yıkama makinelerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufu bilincinin artırılması için çalışmalar yapmaktadır.

Bireyler KOSKİ'nin bu projelerine destek vererek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilir.

Bireyler olarak su kaynaklarını korumak için alacağımız küçük önlemler büyük farklar yaratabilir.

Otomatik yıkama makinelerini tercih ederek sadece su tasarrufu sağlamakla kalmayacak aynı zamanda çevreye de katkıda bulunmuş olacaksınız. Ayrıca bu makinelerin kullanımı sayesinde

zamandan tasarruf ederek günlük yaşantınızda daha fazla özgürlük elde edebilirsiniz.

Su tasarrufu her bireyin sorumluluğudur.

Otomatik yıkama makinelerini tercih ederek hem aracınızı temiz tutabilir hem de su israfının önüne geçebilirsiniz.

Unutmayın her damla su önemlidir! KOSKİ'nin desteklediği bu bilinçli tercihlerle geleceğe daha sürdürülebilir bir adım atabilirsiniz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi