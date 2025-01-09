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Los Angeles’taki yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles’taki yangında 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

 

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde çıkan orman yangınında 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede çok sayıda evin hasar gördüğü ve 80 bin kişi için tahliye emri verildiği kaydedildi.

California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta ‘acil durum' ilan etti.

Öte yandan Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.

Bölgede yaklaşık 300 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve iş yerinin yangın tehlikesi altında olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

  • #ABD #Los Angeles’ #Yangın

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