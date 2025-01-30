Masa tarifesi nedir, ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kafelerde masa tarifesi uygulaması başladı mı, yasal mı? Masa tarifesi zorunlu mu, ne yapılabilir?

Son günlerde özellikle büyükşehirlerde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde işletmelerin uyguladığı “masa tarifesi“ konusu tartışma yaratmaya devam ediyor. Kafelerde sipariş vermeyen müşterilere ek ücret talep edilmesi gibi uygulamalar, tüketiciler ve uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Peki, masa tarifesi nedir ve bu uygulama yasal mı? İşte detaylar...

Masa tarifesi nedir?

Masa tarifesi, kafelerde ve restoranlarda belirli bir süre içinde sipariş verilmediği takdirde müşterilere ek ücret yansıtılmasını ifade ediyor. Ayrıca bazı işletmelerin, düşük tutarda sipariş veren müşterilerin geniş masalarda oturmasını engellediği iddia ediliyor. Örneğin, 220 TL altında sipariş verenlerin büyük masaları kullanmasına izin verilmediğine dair haberler gündemde yer aldı.

Masa tarifesi başladı mı, yasal mı?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, masa tarifesi uygulamasının ahlaki ve etik olmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

İşletmeler, böyle bir uygulama yapacaklarsa fiyat etiketi yönetmeliği gereğince tüketicilere önceden açıkça bilgi vermek zorundadır. Bu kapsamda, işletme dışında ve menülerde bu tür tarifeler açıkça belirtilmelidir.

Uygulama özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaşmış durumda. Gelir durumu kısıtlı olan öğrencilerin, ders çalışmak veya vakit geçirmek için oturdukları bu mekanlarda alışverişe zorlanmaları ahlaki bir yaklaşım değildir.

Masa tarifesi zorunlu mu, ne yapılabilir?

Avukat İbrahim Güllü, bu tür uygulamalara maruz kalan tüketicilerin şikayet hakları olduğunu belirtti. Tüketiciler, işletmeleri haksız ticari uygulama ve ayrımcılık nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebilirler.

Restoran CEO'su Nihat Bingöl ise artan maliyetler ve kiralar nedeniyle işletmelerin böyle bir uygulamaya yöneldiğini, ancak bu durumun müşteri ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi