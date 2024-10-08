Mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu çıktı! Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’na mı ait, DNA sonucu eşleşti mi?

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009'da Bahçeşehir'deki bir villada öldüren ve tutuklandıktan sonra 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmış ve DNA eşleşmesi için örnek alınmıştı. Yapılan çalışmaları sonucunda DNA raporu çıktı. Peki, Mezardaki ceset Cem Garipoğlu'na mı ait, DNA sonucu eşleşti mi?
DNA RAPOR ORTAYA ÇIKTI
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre mezardan alınan örneğin Cem Garipoğlu'nun DNA profiline sahip olduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi