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Mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu çıktı! Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’na mı ait, DNA sonucu eşleşti mi?

Mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu çıktı! Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’na mı ait, DNA sonucu eşleşti mi?
Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılmış ve ’Fethi Kabir İşlemi’ gerçekleşmişti. Yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’nun sonuçları belli oldu. Peki, Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’na mı ait, DNA sonucu eşleşti mi? İşte, Mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009'da Bahçeşehir'deki bir villada öldüren ve tutuklandıktan sonra 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmış ve DNA eşleşmesi için örnek alınmıştı. Yapılan çalışmaları sonucunda DNA raporu çıktı. Peki, Mezardaki ceset Cem Garipoğlu'na mı ait, DNA sonucu eşleşti mi?

DNA RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre mezardan alınan örneğin Cem Garipoğlu'nun DNA profiline sahip olduğu tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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