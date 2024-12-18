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Minibüste ücret tartışması; şoför kapıları kapattı kimseyi indirmedi

Minibüste ücret tartışması; şoför kapıları kapattı kimseyi indirmedi
Sarıyer Pınar Mahallesi-Zincirlikuyu Metrobüs hattında çalışan bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia edince tartışma çıktı. Ücreti alana kadar kapıları kilitleyerek vatandaşları indirmeyen şoför, “Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak“ diyerek vatandaşları tehdit etti. Şoför gelen tepkilerin ardından kapılarını açarak yolcuları indirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Mahallesi- Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan 34 M 1019 plakalı minibüsün şoförü, seyir halinde olduğu sırada 20 kişinin 18 liralık yolculuk ücretini vermediğini söyleyerek tepki gösterdi. Kimsenin ücret vermemesi üzerine şoför bir süre sonra yolculara seslenerek para istedi. Şoför, 20 kişi ücreti verdikten sonra herkesi indireceğini söyledi. Sinirlenen minibüs şoförü, "Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak. Hep aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 35 kişi var arabada. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar" diyerek tepki gösterdi.

'KAPIYI AÇMAYACAĞIM'

Yolculuğun devamında ücretin gelmemesi üzerine minibüstekilere tepki göstermeye devam eden şoför, "Bunu vereceksiniz, vermezseniz yüklü arabayla geri döneceğim. Kapıyı da açmayacağım, söylüyorum. Ben ciddiyim, dediğimi yaparım. 1-2 kişi değil 20 kişi. 5-10 kişiye eyvallah diyoruz" dedi. Bir süre sonra minibüsteki yolculardan bazıları ücretlerini uzattı. Bunun üzerine şoför, "dürüstlüğe gelince konuşuyorsunuz. 18 liraya tenezzül ediyorsunuz. Biz salağız. Bak, nasıl geliyor para" diyerek ücretleri topladı.

'O ZAMAN BU İŞİ YAPMA'

Öte yandan bazı yolcular ise işe geç kaldıklarını söyleyerek minibüsün kapılarının açılmasını istedi. Çıkan tartışma sonucunda yolculardan biri, "O zaman bu işi yapma böyle olur mu. İlk defa görüyorum böyle birşeyö diyerek şoföre tepki gösterdi. Yaşananları bazı yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

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