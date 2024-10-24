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MİT Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerini imha etti

MİT Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerini imha etti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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