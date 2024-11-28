Narin tek başına katilini arıyor! Aile meclisi toplanmadık demişti: Görüntüler ortaya çıktı!

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, kuşkular aile üzerine yöneldi. Narin’in cesedinin bulunmasından bir gün önce, aile üyelerinin bir toplantı yaptığı ve bir çocuğu sorgulayıp, telkinlerde bulunduğu görüntüleriyle ortaya çıktı. Çocuğun mahkemede tanıklık yapmaktan çekinen Ramazan Atasoy olduğu belirtiliyor. Görüntünün sonuna doğru çocuk oturduğu yerden zorla kaldırılıyor ve ortamdan kovuluyor. Kürtçe konuşmalarda, çocuğa bir şey kabul ettirmek istedikleri, koruma sözü verdikleri belirtiliyor. Kürtçe konuşmalarda, “Susarsan seni koruruz. Sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin“ diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla tutuklu Enes Güran’a yönelik bazı sorular da çocuğa soruluyor. Halen tutuklu olan Ramazan Atasoy katil zanlısı amca Salim Güran’ı cinayet günü gören isimlerden ve önemli bilgilere sahip.

Boğularak öldürülen 8 yaşındaki Narin cinayetine ait dava dosyasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. Bu toplantı mahkemelerdeki duruşmalar sırasında da gündeme geldi ve aile üyeleri bazen reddettiler, bazen de kabul ettiler.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görülüyor. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü, bilirkişilerce de deşifre edilecek.

BİR ÇOCUĞU TARTAKLADILAR

Bu toplantıda, 15 yaşlarındaki bir çocuğun etrafının aile üyeleri tarafından sarıldığı ve bir tür sorgu yapıldığı anlaşılıyor. Görüntünün sonuna doğru çocuk oturduğu yerden zorla kaldıdılıyor ve ortamdan kovuluyor. Kürtçe konuşmalarda, çocuğa birşey kabul ettirmek istedikleri, koruma sözü verdikleri belirtiliyor.

Kürtçe konuşmalarda, "Susarsan seni koruruz. Sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Konuşmalara göre tutuklu Enes Güran'a yönelik bazı sorular da yer alıyor.

BABA DA TOPLANTIDA

Görünülerden anlaşıldığı kadarıyla, Narin'in babası Arif Güran da toplantıda. Görüntülerden, Narin'in diğer amcası, abisi ve kuzenleri de hep birlikte küçük bir çocuğu sorguluyor.

Narin ailesinin topluca karşılarına alıp bazı telkin ve uyarılarda bulunduğu çocuk büyük olasılıkla tutuklu sanıklar arasında yer alan Ramazan Atasoy.

Ramazan Atasoy, kolluk ifadesinde Narin'i boğmakla suçlanan Salim Güran'a ilişkin önemli bilgi vermişti. Atasoy, ilk ifadelerinde şöyle konuştu ve bilgiler tutanaklara şöyle yansıdı:

"8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde ölü olarak bulunan Narin Güran isimli şahısla ilgili yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak tespit edilen Ramazan Atasoy isimli şahıs, 13.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ardından Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmesi için tutuklama müzekkeresinin sevk imzasının Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kuşak tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılacağı bildirilmiştir. Bu sebeple, şahıs Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına asayiş timleri tarafından getirilmiştir. Cumhuriyet savcısının beklenildiği esnada, adı geçen şüpheli bekleme salonuna alınmıştır.”

RAMAZAN ATASOY ÖNEMLİ BİLGİLERE SAHİP

Jandarmanın 14 Eylül'de tuttuğu tutanakta, Ramazan Atasoy'un tutuklanmanın etkisiyle bir anlık sinir patlaması yaşayarak ağladığı belirtilerek, "Yaşadığı sinir patlaması neticesinde ağlamaklı olarak, "Muhtar Salim, senin a… k… Senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım muhtar öğleden sonra yanıma geldiğinde üzerinde tarlada çalıştığı kıyafet yoktu. Temiz kıyafetleri vardı. Her iki ayağı ayak bileğine kadar suyun içine girmiş gibi ıslaktı” sözlerini sarf etti.

Atasoy, soruşturma kapsamında önce tutuklandı, 12 Eylül'de serbest kaldı. Ancak 14 Eylül'de tekrar gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

ATASOY AMCANIN İŞÇİSİ VE KORKUYOR

Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy duruşmada tanıklık yapmadı. Jandarmalar eşliğinde tanık kürsüsüne gelen Atasoy'a hakim, tanıklık yapmak isteyip istemediğini sordu. Atasoy da "Tanık olmak istemiyorum” dedi.

Tanık olmak istemeyince jandarmalar Atasoy'u kaldığı cezaevine geri götürdü. Mahkeme Başkanı, Atasoy'un hakkındaki bazı ek soruşturmalar nedeniyle tanıklık yapmama hakkı olduğunu da avukatlara hatırlattı.

Atasoy'un ismi ilk önce sanık Amca Salim Güran ile mesajları nedeniyle gündeme geldi.

Salim Güran'ın Atasoy'a, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi. Sanıklar Kürtçe bu mesajın yanlış çevrildiğini ileri sürerek kabul etmediler.

Atasoy, cinayet günü Salim Güran'ı babasıyla birlikte gören isimlerden. Atasoy, bahçede çalışırken Salim Güran'ın yanlarına geldiğini, durduğunu ve bir süre sonra gittiğini anlattı ancak verdiği bilgiler çelişkili bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi