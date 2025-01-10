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“NARKOKAPAN-6’’ operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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“NARKOKAPAN-6’’ operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul’da uyuşturucu imalathanesine düzenlenen “NARKOKAPAN-6” operasyonunda 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel felaket olan uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik değil yarınların da meselesi olduğunu belirtti.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda uyuşturucu imalatı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ile bir hassas terazinin ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #İstanbul #Uyuşturucu #Narkotik

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