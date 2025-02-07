Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Aynı zamanda ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır araştırılıyor. İşte 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı hakkında merak edilenler

Bu senenin ilk Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için tarih yaklaştı. Adaylar ise sınav saati ve sınav yerleri hakkında meraklandı. Peki ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak. ÖGG SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan ya da İl EmniyetMüdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden, mazeretli/mazeretsiz sınav il değişikliği yapanadaylar ise İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden teslim alacaktır. ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ 114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi 115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar 116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar 117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar 118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak. Kaynak: Haber Merkezi

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