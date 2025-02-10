Ordu’da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 Pazartesi Ordu’da kar tatili var mı, yok mu? Ordu valiliği açıklama yaptı mı?

Meteoroloji’den gelen son dakika uyarılarının ardından, Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle milyonlarca öğrenci, 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği yönündeki haberlere odaklandı. Kar yağışının birçok şehirde etkili olmasıyla birlikte, valilikler art arda tatil kararlarını duyurmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölge ve kent için kuvvetli sağanak, kar yağışı, fırtına ve çığ riskine karşı uyarılarda bulundu. Bu uyarıların ardından, yurdun genelinde olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışı, birçok ilde yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Gelişmelere bağlı olarak valiliklerden ardı ardına tatil kararları duyuruldu.

Ordu'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor! Okullar Tatil Edilecek mi?

Ordu genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Akkuş ilçesinde, Valilik tarafından alınan kararla 11 Şubat 2025 Salı günü okullar tatil edildi. Valilik, don ve buzlanma riskine karşı önlem olarak ilçedeki eğitim kurumlarının büyük çoğunluğunda eğitime bir gün ara verdi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de bu tarihte idari izinli sayılacak.

Diğer ilçelerde tatil kararıyla ilgili ise Valilikten yeni açıklamalar bekleniyor.

Tatil Kararı Gelen İlk Şehir Ordu Oldu

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek don ve buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla, Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, ilçedeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi