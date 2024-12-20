GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Organize suç örgütlerine “Hücre’’ operasyonu: 38 gözaltı

- Güncelleme Tarihi:

Organize suç örgütlerine “Hücre’’ operasyonu: 38 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Erzurum, Kırklareli ve Muğla İl Jandarma komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

24 şüpheli tutuklandı

Manisa'da E.K.'nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum'da E.A'nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli'nde M.T'nin elebaşılığını yaptığı, Muğla'da R.T'nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul'da T.K'nın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 38 şüpheli yakalandı.

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

4 lüks araca el konuldu

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 Milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerinin artık nefesinin kesildiğini belirterek, "Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Son Dakika #Ali Yerlikaya #Suç Örgütü

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER