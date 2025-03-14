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Orman Genel Müdürlüğü’ne 252 daimi işçi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü’ne 252 daimi işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 252 daimi işçi alacak.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OGM'nin ilanına göre, kurumun taşra teşkilatı için 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı, 1 lastik tamircisi olmak üzere toplam 252 daimi işçi alınacak.

Açık iş ilanları 17-21 Mart'ta İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

DMO 5 müfettiş yardımcısı alacak

Öte yandan, DMO Genel Müdürlüğünün ilanına göre, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 5 müfettiş yardımcısı alınmak üzere Ankara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

Sınava başvurular, 24 Mart'ta başlayıp, 11 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.

Yazılı sınav, 27 Nisan'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınav da uygulanacak.

Kaynak: AA

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