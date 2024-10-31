Otomobil kamyonete çarptı; meyveler yola saçıldı

Kaza, sabah saatlerinde, Sürmene ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Trabzon'dan Rize istikametine seyreden Bülent K. idaresindeki 61 SF 641 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağ tarafında duran meyve-sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler yola saçılan sebze ve meyveleri yoldan kaldırdı.
Kaynak: DHA