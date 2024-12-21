Resmi Gazete’de yayınlandı: 14 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile 14 üniversiteye yeni rektör atandı.
Atama yapılan üniversite ve rektörler
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin,
- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,
- Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay,
- Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal,
- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan,
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli,
- İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel,
- Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak,
- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen,
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay,
- Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz,
- Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu,
- Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman,
- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı, üye Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı.
YÖK üyeliğine Demircioğlu seçildi
Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu seçildi.
Kaynak: Haber Merkezi