Rize’de yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü Rize’de kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?

Rize'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Rize'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Havanın soğuması ve karla birlikte yaşanabilecek ulaşım zorlukları göz önünde bulundurularak, bu soruya yanıt aranmaya devam ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.
Rize'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yağışların etkisiyle birçok şehirde tatil durumu gündeme gelirken, Rize'de de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Rize'de okullar tatil mi? İşte yanıtı…
14 Şubat 2025 Cuma günü Rize'de Kar Tatili Var Mı?
Rize'de olumsuz hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Ancak, Rize Valiliği'nden henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine dair bir duyuru gelmiş değil.
Kaynak: Haber Merkezi