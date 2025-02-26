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Sahte içki 152 kişinin ölümüne neden oldu

Sahte içki 152 kişinin ölümüne neden oldu
Yurtta bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca sahte içki üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında yurt genelinde 780 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yapılan aramalarda ise 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Ayrıca sahte içki, yılbaşından bu yana 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaynak: AA

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