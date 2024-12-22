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Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı’na tırmandılar

Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı’na tırmandılar
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı’ndaki şehitleri anmak amacıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı’na tırmandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında dağcılar, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesine tırmanış için Kars'a gitti.

Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde toplanan dağcılar, TDF koordinesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma" tırmanışı için hazırlıklarını yaptı.

Selim Belediyesince çorba ikramının ardından dün sabah tırmanışa geçen dağcılar, öğle saatlerinde 2 bin 700 rakımlı alana ulaştı.

Geceyi burada kamp yaparak geçiren dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın başladığı 22 Aralık'ta 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaştı.

Yürüyüşü tamamlayan dağcılar, burada dualar ederek şehitleri andı.

59 katılımcıya belge verildi

Etkinliği organize eden dağcılık antrenörü Mehmet Hakkı Oğur, bugün gururlu bir gün olduğunu söyledi.

Bugünkü tırmanışın diğer tırmanışlardan anlamlı olduğunu bildiren Oğur, "Duygusu daha farklı bir tırmanış. İnsanların buraya geliş nedeni, zirveden ziyade şehitlerimizi anmak, şehitlerimizin çektiği o eziyeti ve acıyı bedenlerinde hissetmeleri. Bu nedenle biz de çok onurlu ve gururluyuz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden etkinlikte buluşan 59 katılımcıya belge verildi.

Kaynak: AA

  • #Kars #Sarıkamış

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