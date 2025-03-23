Serbest bırakılan Ercan Saatçi’den ilk açıklama

İBB'ye yönelik ‘terör' ve ‘yolsuzluk‘ soruşturmasında 106 işi hakkında gözaltı kararı verilmişti. adliyedeki ifade işlemleri sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan kişiler arasında sanatçı Ercan Saatçi de vardı. Hakimlik, Ercan Saatçi'nin yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
"EN AZINDAN NEFES ALIYORUM"
Adliye çıkışı görüntülenen Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi