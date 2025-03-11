Son Dakika deprem mi oldu? 11 Mart Salı Deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölge ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede olduğunu görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 11 Mart 2025 Salı son depremler.

Deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Bugünkü depremler nerede meydana geldi? Ege Denizi'nde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Peki, Türkiye'de deprem oldu mu? SON DEPREMLER 11 MART 2025 AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini görmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayın. AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

#Son Dakika deprem mi oldu?

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