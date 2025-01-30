Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana ve il il son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedip hissetmediklerini anlamak için güncel deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli detayları içeren liste, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlıyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen son depremler ve detayları…

Son Depremler Listesi Yayınlandı: 30 Ocak 2025 Güncel Deprem Bilgileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik bilgileri içeren bu listeler, sarsıntı hisseden vatandaşların "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede gerçekleşti?”, "Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorularına yanıt sunuyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihine ait güncel deprem verileri...

Deprem Hisseden Vatandaşlar Son Dakika Bilgilerini Araştırıyor

Ülke genelinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ederken, vatandaşlar da yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel verilere başvuruyor. Son depremler listesi, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgileri içererek kamuoyunu bilgilendiriyor.

Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Depremin büyüklüğü ve derinliği gibi detaylı verilerin yer aldığı bu listeler, sarsıntı hissedenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD Son Depremler Listesi

Kandilli Son Depremler Listesi

Son Depremler Listesi – 30 Ocak 2025

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye ve çevresinde farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihinde kaydedilen son depremler...

Korgun (Çankırı) – Büyüklük: ML 1.5 – Derinlik: 9.0 km – 19:50:51

Tut (Adıyaman) – Büyüklük: ML 1.3 – Derinlik: 7.44 km – 19:37:07

Arıcak (Elazığ) – Büyüklük: ML 1.3 – Derinlik: 6.87 km – 19:23:40

Ege Denizi (Karaburun - İzmir) – Büyüklük: ML 1.6 – Derinlik: 7.2 km – 19:13:46

Pütürge (Malatya) – Büyüklük: ML 1.0 – Derinlik: 7.0 km – 19:05:02

Ege Denizi (Eğriboz - Çeşme, İzmir) – Büyüklük: MW 4.3 – Derinlik: 5.4 km – 18:55:23

Merkez (Amasya) – Büyüklük: ML 1.1 – Derinlik: 8.21 km – 18:54:53

Yahyalı (Kayseri) – Büyüklük: ML 1.0 – Derinlik: 6.99 km – 18:54:10

Beyşehir (Konya) – Büyüklük: ML 1.3 – Derinlik: 11.4 km – 18:19:06

Sincik (Adıyaman) – Büyüklük: ML 1.3 – Derinlik: 9.0 km – 18:08:12

Bigadiç (Balıkesir) – Büyüklük: ML 1.4 – Derinlik: 6.98 km – 18:07:36

Kaynak: Haber Merkezi