Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan Yusuf Ali, "Allah razı olsun, Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes dönsün, artık savaş bitti. Bu kış biterse 2-3 ay içerisinde herkes gidecektir." dedi.

Seyit el-Ahmet ise Türkiye'de tekstil atölyesinde çalıştığını belirterek, "Savaş bitti, çok güzel oldu. Esed gitti, biz de ülkemize döneceğiz. Türk halkı bize çok iyi davrandı, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA