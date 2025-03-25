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Survivor 2025’te Kim Elendi? İsmail mi, Doğuş mu? İşte 24 Mart’ta Veda Eden İsim ve Dokunulmazlığı Kazanan Takım!

Survivor 2025’te Kim Elendi? İsmail mi, Doğuş mu? İşte 24 Mart’ta Veda Eden İsim ve Dokunulmazlığı Kazanan Takım!

Survivor 2025 All Star'da heyecan dolu bir eleme gecesi daha geride kaldı. 24 Mart Pazartesi günü ekrana gelen son bölümde eleme düellosunda İsmail ve Doğuş karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede 5-3'lük skorla kaybeden Doğuş, Survivor'a veda etti.

Survivor'da Kim Elendi?

Bu hafta eleme potasına giren isimler Sedat, Batuhan, İsmail ve Doğuş olmuştu. İlk turda Sedat ve Batuhan potadan çıkarken, final düellosunda İsmail ile Doğuş kozlarını paylaştı. Mücadelede üstün gelen İsmail yoluna devam ederken, Doğuş Survivor 2025'e veda etti.

Survivor'da İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte kadınlar haftasının ilk dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yarışmacılar, mekanizmaya yüzüstü yatıp yükseğe kaldırılarak rakiplerinden daha uzun süre ağırlık tutmaya çalıştı.

  • Erkekler turunda All Star takımı galip geldi.

  • Kadınlar turunda ise Gönüllüler takımı rakiplerini 8-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti.

  • En iyiler karşılaşmasını 3-1 kazanan Gönüllüler, ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

Ödül olarak kazanan takıma sucuklu kuru fasulye verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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