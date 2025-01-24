Taklit-tağşiş gıda listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye yapılan eklemelerle bozulmuş ve değiştirilmiş ürün“ sayısı 188’e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 950’ye yükseldi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 188'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 950'ye yükseldi. Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor. Listeye yeni eklenen kağıt kebabı ile dana sucuk ve kıymada kanatlı eti, kekikte yabancı madde, bitkisel karışım sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, taze çeşnili eritme peynirinde "natamisin" ve bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi. Kaynak: AA

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