Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı! Tatvan Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan gözaltına alındı. Peki, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol kimdir, hangi partiden? İşte detaylar...
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.
31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol, mazbatasını aldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirmişti. Bunun üzerine tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
MÜMİN EROL KİMDİR?
Mümin Erol, 1981'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da tamamlayan Erol, Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdi.
2004'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Erol, avukat olarak mesleğini sürdürüyor.
Erol, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Tatvan Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve seçildi.
MÜMİN EROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
DEM Partili Bitlis-Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasından gözaltına alındı.
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