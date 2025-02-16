TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Japonya temasları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Tokyo Camii ile Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Camiye gelişinde Tokyo Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas, cami görevlileri ve Tokyo Camii Diyanet Vakfı üyeleri tarafından karşılanan Kurtulmuş, camide bulunan Japon ve Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Cami hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunan Kurtulmuş, daha sonra ikindi namazını buradaki Müslümanlarla birlikte kıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo Camii'nin ardından Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek Enstitü Müdürü Hüseyin Tuna'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkçe ve el sanatları kurslarının verildiği sınıfları ziyaret eden Kurtulmuş, kursiyerlere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın, kültürleri itibarıyla birbirine oldukça yakın, ortak tarafları fazla olan iki önemli milletin ülkesi olduğunu dile getirdi.

Sultan Abdülhamid Han ve Japon İmparatoru Meiji zamanında başlayan Türk-Japon dostluğunun bugüne kadar artarak devam ettiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönemler içerisinde bir Kazan Türkü olan Abdürreşid İbrahim'in Tokyo'da yapmış olduğu değerli hizmetler, arkasından büyük alim İzutsu'nun hocası Musa Carullah Bigiyef'in Cedid hareketinin buraya kadar yayılması ve burada oluşan Türk toplumunun varlığı, Türk-Japon ilişkilerini kuvvetlendiren önemli tarihsel adımlardır. Ayrıca dostluğumuzu pekiştirmek için buraya kadar gelen dostluk gemisi Ertuğrul Fırkateyni ne yazık ki dönüş yolunda kazaya uğramış, çok sayıda levendimiz şehit olmuş ve kazadan sonra Japon halkı dayanışma göstermiştir. Tarih boyunca yaşadığımız müştereklikler, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkileri kuvvetlendiren bir tarihi geçmişe sahiptir."

"İki millet, önümüzdeki dönemde dünyanın güçlenen, büyüyen iki milleti olarak yoluna devam edecektir"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 2024'ün, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu, geçen yıl Japonya'daki seçimler dolayısıyla gerçekleştiremedikleri ziyareti şimdi yaptıklarını belirterek, TBMM heyeti olarak Japonya'da 4 günlük bir program icra edeceklerini söyledi.

Kurtulmuş, bu ziyaretlerinin Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini dile getirerek, "İki ülkenin hükümetleri arasında var olan çok yakın ilişki, böylece parlamentolar arasında da güçlü bir ilişkiye dönüştürülecek ve parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanarak da Türk-Japon işbirliğini arttırma imkanımız olacaktır" sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarından olan Yunus Emre Enstitüsünün bünyesinde faaliyet gösterenlere teşekkür eden Kurtulmuş, Enstitüde verilen kursların iki millet arasındaki köprüleri kuvvetlendireceğine de inandığını kaydetti.



Fotoğraf: DHA

[Fotoğraf: DHA]

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyada bu kadar çok gerilimlerin, çatışmaların, kavgaların, büyük mücadelelerin, savaşların olduğu bir dönemde hiç şüphesiz yumuşak güç dediğimiz kültürel güç, en önemli unsurlardan birisi olarak öne çıkıyor. Bunun için de Türkiye olarak dünyanın dört bir tarafında kendi kültürümüzü yaygınlaştırmak ve milletler arasında köprüler kurmak için bütün kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü bu kurumlardan birisidir. Japon dostlarımıza da hem Yunus Emre Enstitüsünün hem de Türkiye Büyükelçiliğinin kapıları sonuna kadar açıktır. Kapıların fiziki olarak açık olmasından öte gönüllerimiz açıktır ve böylece Japon dostlarımızın çok daha rahat bir şekilde Türkiye'yi, Türk kültürünü tanımalarının imkanı olacağını düşünüyorum. Fiziki mekan olarak çok uzaklarda ancak ortak yönleri olan bu iki millet, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde dünyanın güçlenen, büyüyen iki milleti olarak yoluna devam edecektir."

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş de yer aldı.

Kaynak: AA