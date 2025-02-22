Ters yön faciası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan 07 BST 428 plakalı motosiklet, Manavgat yönünden ters yöne girerek kavşağa girmeye çalışan Raşit Çiftçi yönetimindeki 44 FL 970 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, üzerinde bulunan 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer yolcu Halil Can Şık ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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