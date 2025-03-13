Trump’ın kabinesine aday gösterilen Seval Öz kimdir? Seval Öz nereli, kaç yaşında?
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Seval Öz, otonom sürücüsüz araçlar alanında uzmanlaşmış Türk kökenli bir iş insanı ve mühendisdir. Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi olan Seval Öz, özellikle teknoloji ve ulaşım alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.
Eğitim ve Kariyer
Seval Öz, ABD'nin prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi almıştır.
Google'ın sürücüsüz araç projesinde (Google Self-Driving Car Project) önemli görevler üstlenmiştir.
Otonom sürüş teknolojileri ve yapay zeka alanında uzmanlaşmış olan Seval Öz, Silikon Vadisi'nde birçok yenilikçi projeye liderlik etmiştir.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bakan yardımcısı adayı olarak gösterilmiştir.
Seval Öz Nereli?
1961 doğumlu Seval Öz, Konya'nın Bozkır ilçesinden olan Prof. Dr. Mustafa Öz'ün kızıdır.
Kardeşi Dr. Mehmet Öz, dünyaca ünlü bir kalp cerrahı ve televizyon sunucusudur.
Seval Öz, teknoloji dünyasında kadın lider olarak ilham veren isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.
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