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Türk Sağlık-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Üstün Koleri oldu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Türk Sağlık-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Üstün Koleri oldu
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci tarafından yeni kurulan Türk Sağlık-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanlığına Üstün Koleri atandı.

Şube Başkanlığına atanan Üstün Koleri atanması sebebiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Toprağına nice sultanların, evliyaların, kara yağız dervişlerin bastığı, Oğuzların ilk olarak gerçek sükûnete kavuştuğu, Selçuklu Payitahtı Mevlana diyârı kadim şehir Konya'mızda Türk Sağlık Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı olarak atandım. Bizleri bu göreve layık gören Başta Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanım Sayın Önder Kahveci ve Genel Başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ederim. ‘Mücadele edenler her zaman kazanamaz lakin kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.' sözünden hareketle Konya'da yönetim kurulundaki Dava arkadaşlarımızla beraber gece-gündüz demeden mücadele ederek 2 Nolu Şubemizin üyelerini hızla artıracağız. Bu süreçte işimiz çok, yükümüz ağır, hedeflerimiz büyüktür. Başarmaktan da başka seçeneğimiz yoktur! Türk'ün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır!  Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi

 

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