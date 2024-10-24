TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu; 5 şehit 22 yaralı
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TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu belirtildi.
Eşinin hediye gönderdiği doğum günü çiçeğini almama giderken şehit oldu
Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi.
Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Destici: Her bir şehidimizin ayrı bir hikayesi var
Hastanede yaralıları ziyaretinin ardından açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zahide Hanımefendi eşinin doğum günü çiçeğini almak için gittiğinde orada bombanın patlamasıyla hayatını kaybediyor. Her bir şehidimizin böyle ayrı bir hikayesi var. Geride kalan anne, babalar, evlatlar var. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.
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