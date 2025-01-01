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Üç aylar başladı: Yarın Regaip Kandili idrak edilecek

Üç aylar başladı: Yarın Regaip Kandili idrak edilecek
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol “üç ayların“ başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, günün önemini ve yapılacakları anlattı.

İslam dünyası için çok büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

"BU MÜBAREK GECEDE MAZLUMLARIN ESARETTEN KURTULMASI İÇİN DUA ETMELİYİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip gecesinin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

"BU GECEDE MÜSLÜMANLARIN NEFİSLERİNDEN UZAKLAŞMASI GEREKİYOR"

Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.

REGAİP GECESİNDEN SONRAKİ GÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya, şöyle konuştu:

Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz.

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Kaynak: AA

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