Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin “Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim“ sözleriyle duyururken kızı Eylem Boran’dan da paylaşım geldi.

Akciğer kanseriyle mücadele eden ve son olarak entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Ankaralı Turgut yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ACI HABERİ MAMAK BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Acı haberi ilk olarak Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Şahin "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



KIZI EYLEM BORAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Kızı Eylem Boran da Ankaralı Turgut'un vefatı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Boran "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi Pazartesi 16 Aralık Pazartesi öğle namazına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.



TORUNU DA VEFAT HABERİNİ DOĞRULADI

Ankaralı Turgut'un vefatına ilişkin bir paylaşım da torunu Damla Nur Boran'dan geldi. Mesajında "Dedem Ankaralı Turgutu kaybettik. Yarın öğle namazından sonra defnedilecek" ifadeleri yer aldı.



"MAALESEF SABAHA KARŞI KAYBETTİK"

Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Maalesef sabaha karşı kaybettik. Çok üzgünüz. Cenazesi yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecek" dedi.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara'da doğmuş bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur. Arabesk ve oyun havası tarzında müzik yapan Ankaralı Turgut, özellikle eğlenceli ve hareketli şarkılarıyla tanınıyor.Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan sanatçı, birçok albüm ve single çıkarmıştır. "Kaymak Lazım" ve "Beni Görmek İçin Gelme" gibi popüler şarkıları bulunuyor.Ankaralı Turgut, uzun yıllar boyunca KOAH ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 15 Aralık 2024 tarihinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi