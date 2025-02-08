UTTS uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kaydı ne zaman son, nasıl yapılır, nereden yapılır?

Son günlerde, Türkiye’deki akaryakıt istasyonları ve taşıt sahipleri için önemli bir konu gündemde: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS). Akaryakıt bayilerine yönelik başvuru ve montaj sürelerinin uzatılması, taşıt sahipleri için yeni bir düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Peki, UTTs başvurusu nasıl yapılır ve hangi taşıt sahipleri için zorunludur? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar...

UTTS Başvuru Süresi Uzatıldı: Akaryakıt İstasyonları ve Taşıt Sahipleri İçin Yeni Düzenlemeler

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) başvuru süresini uzattığını belirtti. Akaryakıt bayilerine başvuru için 31 Ocak'a kadar süre tanınırken, montaj işlemleri için 30 Nisan'a kadar hak verildiğini ifade etti. Ancak bu sürenin bile yeterli olmayabileceğine dikkat çeken Okumuş, Türkiye'deki 12 bin 600 istasyonun bu sisteme geçişinin kolay bir süreç olmayacağını belirtti.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir?

UTTS, Türkiye'deki taşıtların ve akaryakıt istasyonlarının izlenebilirliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. 2023 yılı itibariyle, taşıt sahiplerinin ve işletmecilerin sisteme kaydını tamamlaması için belirlenen tarih 31 Aralık 2023'tü. Ancak yaşanan belirsizlikler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile bu sürecin devamı sağlandı.

Taşıt Sahibi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kayıt ve Hesap Onayı: Taşıt sahipleri, utts.gov.tr adresinden "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef işlemleri" sekmesinden gerekli bilgileri girerek kayıt işlemini başlatır. Araç Ekleme: Taşıtların bilgileri, sistemdeki "Taşıt Ekle" menüsünden eksiksiz şekilde doldurulup ruhsatlar sisteme yüklenir. TTB Siparişi: Taşıtlar, montaj için sipariş edilir ve montajı gerçekleştirecek kişi ile sürücünün farklı olması durumunda ilgili bilgiler sisteme eklenir. Ödeme İşlemi: Ödeme, havale, EFT veya kredi kartı ile yapılır ve Darphane tarafından onaylandıktan sonra taşıt sahibine montaj kodu gönderilir. Montaj İşlemi: Yetkilendirilmiş taşıt montaj noktalarından birine taşıt montaj kodu ile başvurularak montaj işlemi yapılır. Ek bir ücret talep edilmez.

UTTS Kayıt Zorunluluğu Olan Taşıt Grupları

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil edilen taşıtlar: 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yapılması zorunludur.

Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar: Kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içinde (1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren).

Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıtlar: 30 Haziran 2025 tarihine kadar kaydın tamamlanması gerekmektedir.

Yapılacak başvurular ve montaj işlemleri için belirlenen süreler, taşıt sahiplerinin ve akaryakıt istasyonlarının sisteme uyum sağlama sürecini önemli bir şekilde etkileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi