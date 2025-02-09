Valilikten açıklama geldi! Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini arttırdığı bazı kentlerde valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu bağlamda 10 Şubat Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler gözünü, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, “Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı?“ İşte kar tatili olan iller listesi...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusu, 10 Şubat Pazartesi günü en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda ise Samsun, Ordu, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Sinop gibi bazı illerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti.

İstanbul ve Ankara gibi kar yağışı beklenen illerde, okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Peki, "Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

Ordu valiliğinden açıklama geldi!

Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü için Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi